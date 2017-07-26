Путин испытал браслет, измеряющий уровень стресса

По словам выступившего на заседании директора направления «Новый бизнес» АСИ Артёма Аветисяна, браслет может использоваться «на особо опасных участках горнодобывающих предприятий» для отслеживания физического состояния персонала.



Он также отметил, что для определения уровня стресса пользователя устройству требуется 30 минут.



«Через 30 минут как раз заснёшь, и стресс будет минимальным», — пошутил в ответ Путин.



Кроме того, президенту объяснили, что браслет способен измерять количество потребляемых калорий во время еды.



«Это безобразие какое-то, нужно выбросить немедленно, жить невозможно с ним (браслетом. — RT)», — шутливо ответил президент.



Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге заявил, что пока не готов прокатиться в автомобиле, построенном в рамках российского проекта «Кортеж».