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Кандидаты от ЛДПР отчитались о расходах на «откаты и девок румяных»
Кандидаты в муниципальные депутаты от ЛДПР представили финансовые отчеты со строчками «поборы и откаты» и «на девок румяных». Документы опубликованы на сайте Мосгоризбиркома.
Речь идет о кандидатах Платоне Грекове, Викторе Балкарове, Карене Юрханяне и Леониде Броневом. Все они выдвигаются в Совет муниципального округа Южное Бутово. Балкарова, Грекова и Юрханяна уже зарегистрировали. Броневой еще не прошел эту процедуру.
Эксперт по краткосрочному наблюдению движения «Голос» Василий Вайсенберг заявил, что такие строчки могли появиться «из-за шутки кого-то из членов комиссии». В то же время он отметил, что из-за нарушения формы отчетности комиссия может отказать в регистрации Броневому.
Штаб Дмитрия Гудкова, который проводит кампанию по выдвижению независимых кандадитов в мундепы, заявил о намерении обратиться в суд. По словам юриста штаба Виктора Воробьева, «кандидаты должны быть сняты с выборов за нарушение формы финотчета и плохое чувство юмора».
В ЛДПР «Новой газете» пояснили, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте» и «не посмотрели последние пункты». «Они дружат друг с другом, хорошо общаются, и вместе занимались сбором документов. Кто-то поделился ссылкой на примерную форму финансового отчета», - заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Выборы муниципальных депутатов в столице пройдут 10 сентября 2017 года.
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