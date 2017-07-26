Источник: сенат США специально задерживает слушания по назначению посла в России

По словам источников, «это сильно усложняет работу посольства, тем более в условиях сложных отношений».

«Он ещё не прошёл слушания в сенате. Мы не знаем сроков (слушаний) и не можем предсказать их», — пояснили в Госдепе США

Отмечается, что из-за постоянных переносов слушаний Москва не может направить в Вашингтон своего нового посла — замминистра иностранных дел Анатолия Антонова

При этом сенаторы одобрили кандидатуры послов в таких странах, как Сан-Марино, Сингапур.