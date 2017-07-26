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Источник: сенат США специально задерживает слушания по назначению посла в России
Международный комитет сената США намеренно задерживает слушания по утверждению Джона Хантсмана на пост американского посла в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на российские дипломатические источники.
По словам источников, «это сильно усложняет работу посольства, тем более в условиях сложных отношений».
«Он ещё не прошёл слушания в сенате. Мы не знаем сроков (слушаний) и не можем предсказать их», — пояснили в Госдепе США.
Отмечается, что из-за постоянных переносов слушаний Москва не может направить в Вашингтон своего нового посла — замминистра иностранных дел Анатолия Антонова.
При этом сенаторы одобрили кандидатуры послов в таких странах, как Сан-Марино, Сингапур.
Ранее президент США Дональд Трамп официально направил на рассмотрение сената кандидатуру Джона Хантсмана.
Американист Виктория Журавлёва заявила ФБА «Экономика сегодня», что Хантсман является компромиссной кандидатурой для администрации Трампа и американского конгресса.
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