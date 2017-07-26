В Госдуме уверены, что у России есть арсенал возможностей для ответа США на новые санкции

«Мы не стали отвечать на высылку наших дипломатов в декабре месяце из Соединённых Штатов. Не стали также отвечать на незаконные действия в отношении российской собственности, там же. И здесь у нас есть определённый арсенал средств, которые могут быть использованы. Россия должна реагировать экономически, политически и дипломатически», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что санкции ударят не только по России, но и по Европе.

«Эти санкции ударят не только по российской экономике, но и по экономике Европейского союза . Не случайно европейские политики сделали уже соответствующие заявления и выразили своё неудовольствие по поводу того, что США разрабатывают пакеты санкционных мер, не обсуждая это с европейцами, европейскими союзниками по НАТО », — полагает Новиков.

Ранее палата представителей конгресса США приняла очередной пакет санкций против России. Новые санкции, введённые против российских лиц и компаний, представляют собой наиболее мощные ограничительные меры среди принятых с начала 2014 года. Законопроект также включает в себя положение, обязывающее президента страны согласовывать с конгрессменами смягчение или отмену санкций.