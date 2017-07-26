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В Госдуме уверены, что у России есть арсенал возможностей для ответа США на новые санкции
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT одобрение палатой представителей конгресса США нового пакета санкций против России.
«Мы не стали отвечать на высылку наших дипломатов в декабре месяце из Соединённых Штатов. Не стали также отвечать на незаконные действия в отношении российской собственности, там же. И здесь у нас есть определённый арсенал средств, которые могут быть использованы. Россия должна реагировать экономически, политически и дипломатически», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что санкции ударят не только по России, но и по Европе.
«Эти санкции ударят не только по российской экономике, но и по экономике Европейского союза. Не случайно европейские политики сделали уже соответствующие заявления и выразили своё неудовольствие по поводу того, что США разрабатывают пакеты санкционных мер, не обсуждая это с европейцами, европейскими союзниками по НАТО», — полагает Новиков.
Ранее палата представителей конгресса США приняла очередной пакет санкций против России. Новые санкции, введённые против российских лиц и компаний, представляют собой наиболее мощные ограничительные меры среди принятых с начала 2014 года. Законопроект также включает в себя положение, обязывающее президента страны согласовывать с конгрессменами смягчение или отмену санкций.
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