В России празднуют День ВМФ

Сегодня — День Военно-морского флота. Его празднуют на всех четырех флотах — Балтийском, Черноморском, Северном и Тихоокеанском, а также в Каспийской флотилии. На Дальнем Востоке самое масштабное празднование проходит во Владивостоке.

Старт торжествам дал морской парад из 13 кораблей во главе с ракетным крейсером "Варяг". Также в программе — демонстрация артиллерийских и торпедных стрельб, подрыв условно обнаруженных мин, уничтожение спецназом патрульных кораблей и лагеря противника на берегу.

Кульминацией шоу является высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля "Пересвет". Традиционной частью празднования стал военно-спортивный праздник. Это и встреча Нептуна в сопровождении морского спецназа, и парад военной техники, а также показательные выступления флотских спортсменов. Всего в праздновании приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше полутора тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.