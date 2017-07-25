Сенатор предложил ввести в регионах рекреационный сбор помимо курортного



Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести в популярных у туристов российских регионах рекреационный сбор по аналогии с курортным сбором, он мог бы составлять 30-50 рублей с человека в день.



"Подобный сбор необходим не только для регионов, где имеются курорты, но и для других популярных у туристов российских территорий. Это Горный Алтай, Бурятия, Камчатка, Золотое кольцо России. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации", — заявил Полетаев РИА Новости

Как отметил сенатор, введение платежей нужно хорошо продумать, рекреационный сбор не должен быть обременительным для граждан. "По аналогии с курортным сбором его оптимальный размер – 30-50 рублей. Сбор этих средств мог бы проводиться при въезде в регион", — полагает он.



По словам Полетаева, рекреационный сбор должен поступать в муниципальный бюджет и идти на благоустройство муниципальной инфраструктуры, поскольку отдыхающие "успевают нанести значительный ущерб муниципальным объектам, коммунальные службы не справляются с этой нагрузкой". "В результате мы имеем несанкционированные свалки, перегруженные места сбора мусора", — пояснил он.



Сенатор отметил, что если бы каждый из 2 миллионов туристов, посетивших Горный Алтай в 2016 году, заплатил 50 рублей, то региону удалось бы собрать 100 миллионов рублей. Эта сумма не позволит решить всех проблем, но на создание дополнительных мер по сбору и утилизации мусора, оставшегося за туристами, вполне бы хватило, считает Полетаев.