Мимозе перекрыли путь в Россию

Перечень наркосодержащих веществ, которые запрещены к открытой продаже со вторника, 25 июля, пополнился еще 12 видами. В их число вошло и растение мимоза, из которого можно приготовить вызывающий галлюцинации отвар. О том, что его запретят продавать, накануне заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк . «Согласно постановлению правительства в перечень веществ, подлежащих контролю в РФ, внесено наркосодержащее растение «мимоза хостилис», которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин», — сказала она.

По ее словам, за счет психоактивных свойств и отсутствия мер контроля за распространением растения «мимоза хостилис», высушенные части которой используются в качестве наркотика, в интернете появился спрос на его семена.

«При этом российские граждане ошибочно называют «мимозой» различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющими ничего общего с запрещенным растением.

Следует отметить, что в ходе проводимого оперативного мониторинга появляющихся на российском наркорынке новых психоактивных веществ с начала года ГУНК МВД России выявлено два соединения: U-47700 и фуранилфентанил. Указанные вещества рассматривались на предмет включения в реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ», — пояснила Волк.

«Мимоза хосилис», или по-латыни Mimosa tenuiflora — это вид многолетних вечнозеленых деревьев или кустарников, которые относятся к семейству бобовых. Это растение распространено на востоке Бразилии, а также на юге Мексики. Именно в Южной Америке кору «мимозы хостилис» стали использовать коренные индейские племена для приготовления психоактивного отвара, известного под названием «юрема» или «журема».

Традиционно «журему» использовали шаманы различных племен, проживающих на бразильской территории, для того, чтобы «пообщаться с духами», также ее давали в определенных дозах и рядовым членам племен в те моменты, когда они участвовали в ритуальных танцах и празднествах, сопровождающихся медитацией.

При этом кора растения использовалась и в медицине. Она служила обезболивающим при обработке ожогов, воспалений, ран. Несколько десятков лет назад исследования показали, что кора мимозы способствует регенерации клеток, обладает антибактериальными свойствами, а также она способна уменьшить боль от ожогов кожи в течение 2-3 часов.

Постановлением правительства России также вводятся ограничения на оборот другого растения — «мака снотворного». Это однолетнее травянистое растение, которое в диком виде растет в Южной Европе, Китае, некоторых странах Африки, а также на Азорских островах.

В состав этого растения входят вещества кодеин и морфин, признанные на российской территории наркотическими.

«Мак снотворный» также ранее использовался в медицине. Его назначали при бронхиальной астме, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, стенокардии, гипертонической болезни, мигрени, печеночной и почечной колике, спастических колитах.

Последний раз список наркотических и психотропных веществ был расширен 21 января 2017 года — согласно подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановлению. «В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — указывалось в документе. В соответствии с данным постановлением были внесены изменения в часть законодательства, касающуюся значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ.

В феврале 2017 года начальник Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков генерал-майор полиции Андрей Храпов рассказал в интервью «Газете.Ru» о том, что, по результатам мониторинга наркоситуации, регулярно потребляет наркотики около 1,6% населения страны. Однако, по словам силовика, скорее всего, эти данные не полностью отражают реальность и наркоманов в России на самом деле больше.

По его словам, в 2016 году из незаконного оборота было изъято 21,7 тонны различных наркотиков, из которых свыше 15 тонн относятся к наркотикам каннабисной группы, более 4 тонн синтетических наркотиков, 1,4 тонны наркотических средств опийной группы (в том числе 965 кг героина), 1,3 тонны психотропных веществ и 385 кг сильнодействующих веществ. «Сейчас самую высокую динамику распространения показывают наркотики синтетического происхождения, происходит активное формирование рынков новых психоактивных веществ. Проблема оборота новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков становится настолько актуальной, что может рассматриваться наравне с угрозой распространения афганского героина», — пояснял Храпов.