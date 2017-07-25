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Газета.Ru

В сенате США заявили о недоработанности законопроекта о новых санкциях против России

Сенатор: законопроект о санкциях против РФ еще не согласован
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Председатель комитета сената по международным делам Боб Коркер заявил, что законопроект, который предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, необходимо доработать, передает Reuters.
"Нам еще надо немного поработать", - сказал он.
При этом Коркер добавил, что это будет сделано в скором времени.
Также сенатор подчеркнул, что разногласия по поводу законопроекта будут устранены быстро.
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Reuters
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