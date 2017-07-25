В сенате США заявили о недоработанности законопроекта о новых санкциях против России

Председатель комитета сената по международным делам Боб Коркер заявил, что законопроект, который предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, необходимо доработать, передает Reuters

"Нам еще надо немного поработать", - сказал он.

При этом Коркер добавил, что это будет сделано в скором времени.

Также сенатор подчеркнул, что разногласия по поводу законопроекта будут устранены быстро.