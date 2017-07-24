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Лавров рассказал, кого можно исключить из переговоров по Сирии
Фото: МИД России
Самых экстремально настроенных оппозиционеров Сирии можно отодвинуть на "обочину" политического процесса, они доказывают свою недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".
"Мы поддержали результаты предыдущего раунда(межсирийских переговоров – ред.), который прошел в Женеве, когда специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил двигаться параллельно по четырём направлениям: как на данном этапе управляется Сирия с возможностью привлечения оппозиционеров, как готовятся конституция, выборы и четвертая "корзина" – это абсолютная необходимость продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом. Мне кажется, что в таком ключе развития женевского процесса это уже воспринято всеми, кроме самых экстремально настроенных оппозиционеров, которых, наверное, можно отодвинуть на "обочину" политического процесса, поскольку они доказывают свою недоговороспособность", — сообщил он.
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