Глава МИД России Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу Rudaw заявил, что России в рамках "провокации" распространила в конце 2016 года примерный текст конституции Сирии с целью активизировать переговоры. Расшифровка опубликована на сайте ведомства.

"В свое время мы распространили примерный текст конституции, как мы бы его видели, но не в качестве чего-то навязываемого сторонам извне, а в качестве, если хотите, провокации", - отметил министр.

По словам Лаврова, в то время о конституции не многие хотели говорить, а в этих усилиях по урегулированию каждый преследовал свою цель.

"Внесение нами примерного проекта конституции во многом послужило хорошим триггером для того, чтобы все активизировались в этой области", - подчеркнул глава российского ведомства.

Он добавил, что работа над новой конституцией Сирии позволит обеспечить гарантии для всех сирийских групп, чтобы все этноконфессиональные и политические группы страны чувствовали себя защищенными новым основополагающим, основным законом Сирии.