

Глава МИД РФ Сергей Лавров , оценивая дискуссию о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США, заявил, что не подозревал о подобном масштабе психоза в рядах американских политиков.

"Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу. Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно", — сказал Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".



Он выразил предположение, что, возможно, "многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это каким-то образом должно прекратиться".



"К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать", — сказал Лавров.