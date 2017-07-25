Совфед намерен одобрить закон об отмене бесплатного багажа



Совет Федерации рассмотрит во вторник на заседании закон об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов; как сообщил РИА Новости источник в Совфеде, несмотря на отрицательное заключение двух профильного комитетов — по конституционному законодательству и по экономической политике — закон, скорее всего, будет одобрен сенаторами в соответствии с решением Совета верхней палаты.

Противоречит конституции





Итогом предварительного рассмотрения закона в конституционном и экономическом комитетах стали отрицательные заключения: как отметил глава конституционного комитета Андрей Клишас , его принятие может привести к подорожанию авиабилетов и ухудшить положение граждан, что противоречит конституции.



На минувшей неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке. Предусматривается, что покупатели таких билетов смогут по-прежнему бесплатно провезти ручную кладь.

Как сказал РИА Новости Клишас, новый закон будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, включающему "привычные" условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а, наоборот, к фактическому удорожанию билетов. Что касается бесплатной ручной клади, то в подготовленной правительством пояснительной записке указывается на необходимость внесения в связи с принятием этого закона изменений в действующие авиационные правила в части конкретизации понятия "ручная кладь". Но проект такого подзаконного акта не представлен, что может привести, опасается Клишас, к тому, что нормы ручной клади, которую можно будет бесплатно проносить на борт самолета, будут "стремиться к нулю".



Аналогичную позицию занял и другой комитет Совфеда — по экономической политике.



Закон должен быть одобрен



Совет верхней палаты не поддержал позицию комитетов и рекомендовал сенаторам одобрить закон на заседании, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

