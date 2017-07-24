Кремль раскрыл содержание переговоров «нормандской четверки»



Главы «нормандской четвёрки» констатировали «серьёзные сбои» в выполнении Минских договорённостей. К такому выводу президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии пришли после выступления докладчиков из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщается на сайте Кремля.



«… лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учётом серьёзных сбоев с реализацией минских договорённостей от 12 февраля 2015 года. Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договорённостей», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля

Стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне. 21 июля в министерстве иностранных дел Германии заявили о провале режима прекращения огня на востоке Украины. По словам представителя ведомства, у сторон вооружённого конфликта нет достаточной политической воли для соблюдения условий перемирия. 20 июля появилась информация, что украинская армия за сутки потеряла убитыми девять военнослужащих. Так называемое «хлебное перемирие» было объявлено с 24 июня по 31 августа для сбора урожая.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.