«Недетский разговор с Путиным» собрал 6 млн просмотров

Количество просмотров «Недетского разговора с Владимиром Путиным » в интернете превысило 6 млн, а общий охват опубликованных в соцсетях материалов составил более 4,5 млн человек.

Прямая трансляция разговора президента со школьниками велась на канале НТВ , сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении НТВ. Также трансляция была доступна на официальных каналах НТВ в YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

На встрече с президентом присутствовали более 800 участников июльской образовательной программы центра «Сириус» из 66 регионов России. Также Владимир Путин ответил на вопросы юных зрителей, присланные в официальный аккаунт НТВ в соцсети «ВКонтакте».