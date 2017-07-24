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«Недетский разговор с Путиным» собрал 6 млн просмотров
Количество просмотров «Недетского разговора с Владимиром Путиным» в интернете превысило 6 млн, а общий охват опубликованных в соцсетях материалов составил более 4,5 млн человек.
Прямая трансляция разговора президента со школьниками велась на канале НТВ, сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении НТВ. Также трансляция была доступна на официальных каналах НТВ в YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
На встрече с президентом присутствовали более 800 участников июльской образовательной программы центра «Сириус» из 66 регионов России. Также Владимир Путин ответил на вопросы юных зрителей, присланные в официальный аккаунт НТВ в соцсети «ВКонтакте».
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