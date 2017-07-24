В МИД ответили на заявления президента Литвы по ЗРК Patriot

Михаил Ульянов. МОСКВА, 24 июл — РИА Новости . Заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о целесообразности размещения ЗРК Patriot на Балтике свидетельствует о стремлении к эскалации напряженности в регионе и у границ России, непонятно, как подобные намерения способствуют повышению безопасности, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ

"Данное заявление свидетельствует о продолжении линии Вильнюса на эскалацию напряженности и наращивания вооружений, причем даже не своих, а принадлежащих третьим странам в непосредственной близости российских границ", — сказал Ульянов.

Грибаускайте в четверг наблюдала за ходом международных учений ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй, где заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot целесообразно иметь в балтийском регионе на постоянной основе, по ее словам, "это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам".

"Непонятно, как это может способствовать укреплению безопасности в Балтийском регионе, в том числе безопасности самой Литвы, эффект от реализации подобных призывов наверняка был бы противоположным: ведь в международных отношениях, включая военную сферу, всякое действие рождает противодействие. Видимо, литовскому руководству мало тех негативных последствий для состояния дел в Европе, которые вызваны созданием объектов ПРО в Румынии и Польше, и оно хотело бы усугубить ситуацию", — заявил в свою очередь Ульянов.

Он обратил внимание, что такой подход "идет вразрез с линией союзников Литвы по НАТО и Евросоюзу , которые всерьез озабочены опасными тенденциями на европейском континенте и призывают к их устранению".