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Песков: Путин санкционировал заявление МИД об ответных мерах на санкции США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин санкционировал заявление МИД России в ответ на принятый сенатом США закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.
«Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее МИД России опубликовал на своём сайте заявление, согласно которому Москва приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице.
Кроме того, МИД России предложил Вашингтону сократить число сотрудников американской дипмиссии в России.
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