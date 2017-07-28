Песков: Путин санкционировал заявление МИД об ответных мерах на санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин санкционировал заявление МИД России в ответ на принятый сенатом США закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.



«Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом», — цитирует РИА Новости Пескова.



Ранее МИД России опубликовал на своём сайте заявление, согласно которому Москва приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице.

Кроме того, МИД России предложил Вашингтону сократить число сотрудников американской дипмиссии в России.