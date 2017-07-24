Украинский турист рассказал, как пограничники, выполняя распоряжение Киева, отговаривают соотечественников от поездок в Крым. Об этом сообщает издание «Народные новости».

Житель Тернополя Максим Швыдкой заявил изданию, что «безвиз с Европой это хорошо, но отдыхать лучше в Крыму», так как у украинцев «нет денег на отдых в какой-нибудь Италии».

По его словам, «неприятный сюрприз устроили украинские пограничники», из-за которых семье с трехлетней дочкой пришлось провести шесть часов в ожидании. Пограничники «ненавязчиво» рекомендовали ехать отдыхать в Херсон, Бердянск или Одессу.

«Да какая Одесса? В Затоке делать нечего. Сервиса никакого, базы отдыха, построенные при царе Горохе, давно пора разобрать и сжечь. Условия ужасные, при этом цены достаточно высокие для такого отдыха. И вообще, все украинцы, которые могли себе позволить нормальный отдых, всегда ехали в Крым», - отметил Швыдкой.

В итоге его семье все же удалось попасть в Крым, и они отметили, что в местных гостиницах уровень сервиса стал гораздо выше. «В ванной несколько халатов, полотенца каждый день меняются, каждое утро появляются мыло, шампуни, зубная паста. Не поверите, жена от радости пищала, когда обнаружила... тапочки!» - рассказал он.