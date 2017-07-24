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Брюссель грозит ответными мерами в адрес США
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты антироссийскими санкциями США, сообщает The Financial Times.
В распоряжении издания имеется документ, подготовленный к заседанию ЕК, намеченному на 26 июля. В документе отмечается, что Брюссель «должен быть готов действовать в течение ближайших дней», если США примут меры «без учета обеспокоенности со стороны ЕС».
Документ предусматривает получение от администрации американского президента Дональда Трампа «публичного или письменного заверения», что Вашингтон не введет санкции таким образом, что они затронут интересы ЕС.
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