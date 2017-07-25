Севастопольские власти разделило вольером



В Севастополе разгорается новый конфликт между заксобранием и врио губернатора Дмитрием Овсянниковым . Депутаты на этой неделе обратятся в органы исполнительной власти, чтобы установить правомерность нахождения огороженного вольера на территории заказника «Мыс Айя». Специальная комиссия в заксобрании была создана 18 июля, после обращения в парламент жителей. Против ее создания выступил господин Овсянников, считающий, что решение этого вопроса в компетенции исполнительной власти. Юрист Александр Талипов считает, что «речь может идти о VIP-охоте».



Член депутатской комиссии, глава комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов рассказал “Ъ” , что трехметровый забор, огородивший 600 га леса, 2/3 которого находится на территории заказника «Мыс Айя», появился в 2013 году. По словам депутата от «Единой России» Виктора Посметного, забором огородили часть леса, чтобы перекрыть допуск на дачу тогдашнего президента Украины Виктора Януковича , которую строили в заказнике. «Сейчас дачи нет, и почему он (забор.— “Ъ”) там находится до сих пор, для меня загадка. Тем более что есть предписание прокуратуры по сносу этого ограждения»,— говорит он.

По словам Вячеслава Горелова, депутаты пока не связывались с предприятием, которое построило вольер (он принадлежит ООО «Орлиновское лесоохотничье хозяйство»). Однако их неофициальный представитель сказал, что забор нужен, чтобы «не смешивались разные животные» и «для разведения диких животных». Господин Горелов сообщил, что есть два участка забора. Незаконность установки одного из них, который находится на территории заказника, «четко установлена», и он должен быть снесен. Он сообщил, что к такому вердикту весной пришла комиссия по сносу незаконных строений, в состав которой входят члены исполнительной власти и депутаты. Но на следующем заседании этот вопрос был переголосован и было решено «более тщательно изучить документы».



В связи с поступившими в заксобрание жалобами местных жителей на заседании парламента 18 июля было решено создать депутатскую комиссию по проверке законности установки ограждения на территории заказника. За ее создание проголосовало 13 депутатов, 6 — против.



Общественник и юрист Александр Талипов рассказал “Ъ”, что изучал проблему полтора года назад. По его словам, вольер вкопан в землю на глубину до полутора метров. Внутри по его периметру видны рытвины и ямы, которые свидетельствуют о попытках зверей покинуть огороженную территорию. «Скорее всего, речь идет о VIP-охоте. То есть загоняются на эту территорию звери, а потом людьми за деньги отстреливаются»,— предположил господин Талипов. Он также сообщил, что распоряжения администрации о выдаче этого участка под охотугодья либо землеотвода нет, то есть забор построен незаконно. Член правления крымской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов сказал “Ъ”, что крупных млекопитающих и краснокнижных животных, которых мог бы защищать вольер, на огороженной территории нет. Экологического смысла в этом заборе он не видит.



Пресс-секретарь врио губернатора Севастополя Григорий Буйлов заявил “Ъ”, что Дмитрий Овсянников уже высказывался на эту тему. На заседании заксобрания 18 июля он выступил против создания депутатской комиссии. «У правительства дойдут руки, и мы нормально совместно с прокуратурой разберемся в этой ситуации. Мне кажется, это работа органа исполнительной власти»,— сказал он.



В свою очередь, Вячеслав Горелов выразил удивление, что Дмитрий Овсянников оказался в зале заседаний заксобрания во время обсуждения вопроса о создании комиссии: «Мне показалось странным, что он по такому незначительному вопросу появился и стал говорить, что это в полномочиях исполнительной власти. Что тогда мешало правительству и правоохранителям разобраться в этом вопросе раньше?» Он сообщил, что комиссия направит запросы в органы исполнительной власти, чтобы получить документы, на основании которых установлен забор. Также он сказал, что депутаты обратятся к «независимым экспертам», чтобы те разъяснили, есть ли необходимость в этом вольере «с точки зрения охотничьего хозяйства». Александр Талипов считает, что сложившаяся ситуация может быть следствием очередного витка конфликта между исполнительной и законодательной властями города.