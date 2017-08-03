Госдеп намерен продолжить работу с Россией над политическим урегулированием в Сирии



Об этом заявил РИА "Новости" представитель Госдепа

"США поддерживают любые попытки, которые могут действительно привести к деэскалации насилия в Сирии, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, сосредоточить усилия на борьбе с ИГ* и другими террористами, и создадут условия для надежного политического разрешения конфликта", - сказал он.



Кроме того, представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что "мы продолжим работу с нашими партнерами, включая Россию, для достижения этих целей и победы над ИГ*".

*ИГ - запрещенная в РФ организация