Лидер демократов в Сенате США призвал не винить РФ в проигрыше Клинтон на выборах



"Когда вы проигрываете кому-то, у кого 40-процентная популярность, вы не обвиняете других - [экс-директора ФБР Джеймса] Коми, Россию - вы вините себя, - отметил он, комментируя поражение Демократической партии и ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон . - Так что же мы сделали не так? Люди не знали, что мы отстаиваем, мы были просто против [нынешнего президента США Дональда] Трампа. И [они] до сих пор верят в это".

В июне экс-госсекретарь Клинтон заявила, что признает ответственность за все свои решения во время предвыборной кампании президента в прошлом году, но все равно считает, что в ходе той гонки она проиграла по вине России.



Клинтон, дважды баллотировавшаяся на пост президента страны от Демократической партии, вновь выразила уверенность в том, что в ее поражении виноват "колоссальный российский заговор". Кроме того, по ее словам, на это повлиял и ряд заявлений, сделанных накануне выборов Джеймсом Коми, занимавшим на тот момент должность директора ФБР США.