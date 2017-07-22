Депутат: конгресс США пытается лишить Трампа влияния на отношения с Россией

Ранее представители конгресса США подтвердили голосование по законопроекту, подразумевающему введение новых антироссийских санкций, 25 июля. Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

"Конгресс хочет поставить Трампа в такие рамки, чтобы от него ничего не зависело, и рамки эти связаны с тем, чтобы в отношении к России проводился максимально жесткий курс", — заявил Новиков РИА Новости.

Он добавил, что таким решением конгресс пытается продолжить выбранную ранее антироссийскую политику, особенно в условиях последних позитивных заявлений Трампа о сотрудничестве с Россией.