ЕС раскритиковал планы США расширить санкции против РФ



Евросоюз считает, что новые санкции против России и Ирана, законопроект по которым рассматривается в Конгрессе США , принимается исходя из внутренних американских соображений. Еврокомиссия предупредила о возможных «широких и неизбирательных» «непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России, передает Reuters

ЕС призвал Вашингтон продолжать координировать свои действия со своими партнерами «Группы семи» и предупреждать о непредвиденных последствиях.



Еврокомиссия предупредила о возможных «широких и неизбирательных» «непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.



Германия уже предупредила о возможном ответе, если Соединенные Штаты наложат санкции на компании, занимающиеся строительством нового балтийского трубопровода для российского газа.



Ранее в субботу, 22 июля, на сайте высшего законодательного органа Соединенных Штатов был опубликован текст законопроекта. Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Документ, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».



14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций. Однако позднее выяснилось, что документ был подготовлен в нарушение процедур — законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты палатой представителей, а не сенатом.



В результате 12 июля демократы в палате представителей Конгресса США представили новый вариант законопроекта, включающий в себя новые односторонние санкции против России и Ирана. Законопроект оказался идентичен тому, который месяц назад поддержал сенат.



Голосование по документу запланировано на 25 июля.