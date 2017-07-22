Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

ЕС раскритиковал планы США расширить санкции против РФ

ЕС раскритиковал планы США расширить санкции против РФ
Фото:
Евросоюз считает, что новые санкции против России и Ирана, законопроект по которым рассматривается в Конгрессе США, принимается исходя из внутренних американских соображений. Еврокомиссия предупредила о возможных «широких и неизбирательных» «непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России, передает Reuters.
ЕС призвал Вашингтон продолжать координировать свои действия со своими партнерами «Группы семи» и предупреждать о непредвиденных последствиях.
Еврокомиссия предупредила о возможных «широких и неизбирательных» «непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.
Германия уже предупредила о возможном ответе, если Соединенные Штаты наложат санкции на компании, занимающиеся строительством нового балтийского трубопровода для российского газа.
Ранее в субботу, 22 июля, на сайте высшего законодательного органа Соединенных Штатов был опубликован текст законопроекта. Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Документ, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».
14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций. Однако позднее выяснилось, что документ был подготовлен в нарушение процедур — законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты палатой представителей, а не сенатом.
В результате 12 июля демократы в палате представителей Конгресса США представили новый вариант законопроекта, включающий в себя новые односторонние санкции против России и Ирана. Законопроект оказался идентичен тому, который месяц назад поддержал сенат.
Ряд крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов, в числе которых BP, Exxon, MasterCard, Visa, Citigroup, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar, подвергли критике проект новых ограничений. Также недовольство выразили европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.
Голосование по документу запланировано на 25 июля.
Главное Политика
Reuters
ЕС General Electric Visa Еврокомиссия Еще 5 тегов
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости