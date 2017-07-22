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Посол России в США Кисляк закончил свою миссию
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Посол РФ в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, его обязанности до приезда нового посла будет выполнять советник-посланник Денис Гончар, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.
"Двадцать второго июля посол Сергей Иванович Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар", — рассказал Лахонин РИА Новости.
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