Посол России в США Кисляк закончил свою миссию

"Двадцать второго июля посол Сергей Иванович Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар", — рассказал Лахонин РИА Новости.