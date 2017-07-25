В США заявили о намерении Трампа изучить законопроект о санкциях против России

Сандерс отметила, что Трамп намерен изучить проект закона, чтобы определить, принесет ли он пользу для жителей США. Также она заявила, что американский президент не собирается отменять санкции, которые были ранее введены Вашингтоном против России, Ирана и КНДР.

Голосование в сенате по законопроекту о новых санкциях против Москвы, Тегерана и Пхеньяна состоится во вторник, 25 июля.

В понедельник глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что ошибочно изложил позицию американского президента Дональда Трампа о введении новых санкций. Тогда он отметил, что глава государства не определился по этому вопросу.

Днем ранее пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс сказала, что законопроект о новом пакете санкций против Москвы в последней его редакции устраивает Трампа.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае утверждения документа американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.