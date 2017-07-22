

Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд обвинил в прошлом году тогдашнего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что тот пляшет под дудку Москвы. Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана. Теорию Айхенвальда развенчали его же коллеги на Западе. Моран подробно задокументировал попытки Айхенвальда замять дело посулами и угрозами.



Моран сообщил в пятницу в поступившем в РИА Новости заявлении, что ему удалось добиться выполнения своих требований. "Иск был урегулирован без взаимных претензий к моему полному удовлетворению. По внесудебному соглашению Newsweek удалил две статьи Айхенвальда", — написал Моран. "Что касается возможных вопросов об условиях соглашения, я не буду комментировать. Стороны соглашения договорились, что условия будут конфиденциальными", — добавил Моран.

Комментарием Айхенвальда РИА Новости не располагает.



Моран сумел отстоять свою правоту в ходе юридического противостояния с командой высокооплачиваемых юристов Newsweek.





Моран 10 октября 2016 года обнаружил в интернете выдержки из переписки окружения Хиллари Клинтон — эту переписку, добытую хакерами, выложил сайт Wikileaks . Моран понадеялся на достоверность записи в Twitter, которая широко разошлась в интернете, и процитировал в публикации Sputnik письмо ближайшего советника Клинтон Сидни Блюменталя, который якобы признал ответственность экс-госсекретаря США за гибель американцев в ходе теракта в ливийском Бенгази. Через 20 минут Моран понял, что речь шла не о словах Блюменталя, а о статье Айхенвальда, которую Блюменталь цитировал. После этого Моран допустил вторую ошибку, удалив неверную статью без формальной поправки или аннулирования.

Вслед за редактором на популярный твит "клюнул" республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп, который процитировал твит в тот же день на предвыборном митинге. Айхенвальд заметил это и сделал вывод, что Sputnik и Трамп координируются или даже получают указания одновременно из Кремля. Айхенвальд утверждал, что этот вывод поддерживают в разведке США.





Статья Newsweek широко разошлась по интернету и тут же навлекла на себя критику. Среди критиков оказалась влиятельная газета Washington Post , которая обычно никоим образом не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В данном же случае издание прямо заявило, что Айхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение".

Журналист популярного интернет-ресурса BuzzFeed Джон Пассантино доказал, что Трамп и редактор Sputnik цитировали один и тот же ошибочный твит, широко разошедшийся по интернету, так что предположения о сговоре беспочвенны. Сомнение в теории заговора, придуманной Айхенвальдом, выразили и те СМИ, которые обычно жестко критикуют Россию, в том числе журналистская организация Bellingcat. Журналисты восстановили последовательность событий и продемонстрировали, что Трамп цитировал не статью Sputnik, а дословно приводил все тот же злополучный твит.



Автор ряда бестселлеров Айхенвальд даже удостоился отдельной записи на популярном сайте Snopes.com, который целиком посвящен разоблачению теорий заговора, страшилок и популярных заблуждений. Авторы Snopes.com привели подробные доказательства тому, что теория Айхенвальда неверна.





Моран сообщил, что Айхенвальд пытался замять дело, предложив ему работу в престижном американском журнале, а в случае несогласия угрожал, что Моран "разрушит свою карьеру и жизнь" и намекал, что за журналистом следит ФБР . Моран сравнил ситуацию с эпохой маккартизма — печально известным периодом американской истории, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым шельмованием ни в чем не повинных людей.

Агентство Sputnik первоначально уволило Морана за допущенные им редакторские ошибки, но затем, рассмотрев его ситуацию, предложило ему вернуться на работу, однако тот отказался. Моран ушел из журналистики, закончил обучение на юриста и сдал адвокатский экзамен. По словам Морана, он намерен заниматься делами о защите чести и достоинства.