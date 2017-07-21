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Лавров поделился впечатлениями от первой встречи с Трампом
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
По словам российского министра, в мае этого года в Вашингтоне он испытывал чувство уважения к главе США.
«Чувства, которые я испытывал во время первой встречи с Трампом в Белом доме, были такие же, как во время встречи с Обамой или Бушем. - Это уважение к президенту, который был избран народом Соединенных Штатов», - рассказал Лавров в интервью NBC News.
Десятого мая Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с визитом. В столице США глава МИД РФ поговорил с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
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