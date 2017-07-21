Лавров поделился впечатлениями от первой встречи с Трампом

По словам российского министра, в мае этого года в Вашингтоне он испытывал чувство уважения к главе США.

«Чувства, которые я испытывал во время первой встречи с Трампом в Белом доме, были такие же, как во время встречи с Обамой или Бушем. - Это уважение к президенту, который был избран народом Соединенных Штатов», - рассказал Лавров в интервью NBC News.

Десятого мая Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с визитом. В столице США глава МИД РФ поговорил с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.