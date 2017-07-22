

"37 депутатов Государственной думы подписали депутатский запрос, который был подготовлен мной в рамках рассмотрения тысячных обращений граждан, о принятии мер в пределах компетенции министру культуры РФ, генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел РФ по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Приложением к данному вопросу я направила 100 тыс. обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, а также информацию Счетной палаты РФ , Фонда кино, обращение священнослужителей, представляющих официальную позицию Русской православной церкви …", - рассказала Поклонская, которая ранее занимала должность прокурора Республики Крым.

По ее словам, в числе депутатов, подписавших подготовленный ею запрос, - "председатели некоторых комитетов [Госдумы], в том числе комитета обороны, заместители председателей 11 комитетов, а также депутаты, представляющие такие субъекты, как Крым и Севастополь, Санкт-Петербург, Чечню, Кемеровскую область, Тамбов, Орловскую область, Пермь, Казань, Волгоград, Московскую область, Самарскую область и многие другие области".



Она отметила, что 100 тыс. обращений граждан с трудом уложились в 13 коробках. "В этих [тринадцати] коробках находятся обращения граждан - эти 100 тыс. обращений. Мы с помощниками с трудом уложили Мы отправили их компетентным органам и надеемся на то, что все-таки такое количество, такое отношение представителей Госдумы и людей будет услышано компетентными органами и будут приняты соответствующие меры в пределах полномочий, чтобы не допустить нарушения прав людей, которые уже на протяжении 11 месяцев обращаются и ждут реакции органов", - сказала депутат.



Со ссылкой на информацию Счетной палаты, которая поступила в ответ на запрос Поклонской, депутат также сообщила, что на создание данного фильма "было выделено государственное финансирование в сумме 280 млн рублей". "Это деньги налогоплательщиков, в том числе вот этих вот людей - 100 тыс., которые обратились на мое имя и обращаются на протяжении уже 11 месяцев в различные инстанции", - уточнила Поклонская.



История вопроса



Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих.



Ранее Поклонская в связи с этим уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.





Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

