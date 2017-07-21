Путин рассказал о своем отношении к феминизму

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи заявил, что , сообщает сайт НТВ.ru.

"Феминизм зародился достаточно давно и зародился он как движение по защите прав женщин. И в целом здесь нет ничего плохого. Наоборот. Я считаю, что это правильное, хорошее направление - защита прав женщин", - сказал он.

Путин подчеркнул, что во многих странах мира остается большой проблемой образование для девочек "в силу различных религиозных проблем, связанных с культурными традициями". Он уточнил, что в России с защитой прав женщин существует другая проблема - это заработная плата.

"Поэтому заниматься этим вопросом точно нужно. Вопрос только в том, чтобы любая сфера деятельности не извращала саму себя, чтобы с ума на этой почве никто не сходил. А так иногда случается", - заключил президент.