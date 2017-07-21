Путин обещал подумать о новом президентском сроке



Президент России Владимир Путин в разговоре с воспитанниками образовательного центра «Сириус» признался, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок. Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ в пятницу, 21 июля.

«Я еще не решил, я посмотрю. В 2018 году выборы, до начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим», —сказал Путин.



Глава государства также оговорился, что «когда-нибудь придется» оставить нынешнюю работу. «Я еще не решил, уходить с поста президента или нет», — повторил он. Путин также заметил, что можно «политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей».