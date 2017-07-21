По словам Помпео, выступавшего на форуме по безопасности в Колорадо, Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому, что "любит насолить Америке".



"Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь", — утверждал Помпео. На вопрос, является ли Россия врагом США, он заявил, что "это сложный вопрос".



Россия по запросу сирийского правительства наносит удары в Сирии по позициям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". США и их союзники ведут аналогичные действия в Сирии, но без разрешения властей Сирии. США и Россия установили каналы связи в Сирии, призванные предотвратить возможные инциденты при одновременном проведении операции в этой стране.