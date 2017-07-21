Atlantic: помощник конгрессмена Даны Рорабахера уволен за связи с Россией

Помощник конгрессмена-республиканца Даны Рорабахера Пол Берендс уволен со своего поста в комитете по иностранным делам палаты представителей США из-за его связей с Россией, сообщает The Atlantic.

Как рассказал изданию представитель комитета, Пол Берендс более не работает в комитете.

Согласно информации Atlantic, увольнение связано с появлением сообщений о том, что он поддерживает отношения с пророссийскими лоббистами.

По данным одного из анонимных источников издания, увольнение произошло под давлением главы комитета по иностранным делам Эда Ройса

В 2016 году Дана Рорабахер посетил Москву, где, по его словам, получил от прокуратуры материалы против "акта Магнитского".

Отмечается, что Берендс сопровождал Рорабахера в поездке. Конгрессмены поехали в Москву, несмотря на опасения со стороны американского посольства.