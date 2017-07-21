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Atlantic: помощник конгрессмена Даны Рорабахера уволен за связи с Россией
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Помощник конгрессмена-республиканца Даны Рорабахера Пол Берендс уволен со своего поста в комитете по иностранным делам палаты представителей США из-за его связей с Россией, сообщает The Atlantic.
Как рассказал изданию представитель комитета, Пол Берендс более не работает в комитете.
Согласно информации Atlantic, увольнение связано с появлением сообщений о том, что он поддерживает отношения с пророссийскими лоббистами.
По данным одного из анонимных источников издания, увольнение произошло под давлением главы комитета по иностранным делам Эда Ройса.
В 2016 году Дана Рорабахер посетил Москву, где, по его словам, получил от прокуратуры материалы против "акта Магнитского".
Отмечается, что Берендс сопровождал Рорабахера в поездке. Конгрессмены поехали в Москву, несмотря на опасения со стороны американского посольства.
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