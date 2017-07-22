

Экс-директор разведки США Джеймс Клэппер заявил, что считает Россию "экзистенциальной угрозой" США.

Он заявил, что "неоднократно сталкивался с русскими", и ни разу эти встречи, по его словам, не были позитивными.



"Может быть, я не самый объективный наблюдатель. Но я считаю, что Россия является экзистенциальной угрозой для нашей страны. Мы нечасто упоминаем очень агрессивную программу модернизации стратегических ядерных сил, к которой они приступили. Они продвигают экзотическое оружие, у них очень агрессивная противокосмическая программа", — сказал Клэппер на конференции по безопасности в Аспене, штат Колорадо.



Он также вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



"Так что Россия — противник, и они делают все, чтобы навредить нам", — сказал Клэппер.



Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

