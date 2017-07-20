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Газета.Ru

Умер один из разработчиков Конституции России Михаил Кукушкин

Умер один из авторов Конституции России
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Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
"Более полувека жизнь и работа Михаила Ивановича были связаны со Свердловским юридическим институтом - Уральской государственной юридической академией, где он учился, работал в должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора. Пятнадцать лет Михаил Иванович Кукушкин являлся ректором вуза", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что Кукушкин внес большой вклад в развитие регионального законодательства и многие годы работал в составе избирательных комиссий на самых ответственных выборах России и Свердловской области.
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