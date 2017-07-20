Умер один из разработчиков Конституции России Михаил Кукушкин

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

"Более полувека жизнь и работа Михаила Ивановича были связаны со Свердловским юридическим институтом - Уральской государственной юридической академией, где он учился, работал в должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора. Пятнадцать лет Михаил Иванович Кукушкин являлся ректором вуза", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Кукушкин внес большой вклад в развитие регионального законодательства и многие годы работал в составе избирательных комиссий на самых ответственных выборах России и Свердловской области.