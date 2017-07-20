Избитому волонтеру поступают угрозы со стороны соратников Навального

«Друзья, хочу вам признаться, на меня действительно давят... Только вот давят на меня соратники по оппозиционной деятельности. Начиная от оскорблений по телефону и в интернете, заканчивая откровенными угрозами меня покалечить», — написал он.

Туровский написал, что в январе был задержан за пикеты в поддержку Навального во время процесса по делу «Кировлеса». Волонтера тогда оштрафовали на 10 тыс. рублей. По словам Туровского, Навальный и Фонд борьбы с коррупцией тогда не оказали ему помощи. «Некоторые говорят о трех защитниках, которых мне предоставил ФБК на достаточно громкий суд, где присутствовало много СМИ. Однако, когда у тебя суд без большого и громкого резонанса, то, по логике Навального и ФБК, можно обойтись и без защиты, никто тебе помогать не будет», - написал Туровский.

Туровский заявил о разочаровании в Навальном, после того как 6 июля был избит во время обысков в московском штабе оппозиционера. Позже Замоскворецкий суд Москвы приговорил Туровского к штрафу в 500 рублей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Волонтер заявил, что Навальный и ФБК не оказали ему никакой юридической помощи.