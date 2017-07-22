

Посол РФ в США Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США, сообщило в Twitter посольство России.

"Накануне возвращения посла С.И. Кисляка в Россию в дипмиссии прошёл прощальный приём для коллег и друзей", — говорится в Twitter посольства.



Кисляк занимал пост посла в США с 2008 года.





Врио главы Мордовии Владимир Волков в пятницу назвал посла России в США Сергея Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Накануне возвращения Посла С.И.Кисляка в Россию в дипмиссии прошёл прощальный приём для коллег и друзей pic.twitter.com/7s7OlG1chz



— Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 21 июля 2017 г.