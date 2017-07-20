Поклонская прокомментировала сообщения СМИ об отсутствии заседаний комиссии по доходам

Председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов Наталья Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о том, что комиссия до сих пор не обсуждала декларации депутатов.

«Назначено заседание комиссии на 11 сентября в 15:30», — сказала парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, возглавляемой бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской, ни разу не заседала для обсуждения деклараций законодателей.