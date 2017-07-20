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В Европарламенте призвали к сотрудничеству ЕС и России в сфере защиты данных
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Депутат Европарламента Ян Филипп Альбрехт заявил, что России и ЕС следует укреплять сотрудничество в сфере защиты информационных потоков.
"Между Европейским союзом и России должно быть больше общего в области защиты данных для гарантии того, что права на конфиденциальность и защиту информации соблюдаются", — сказал он РИА "Новости".
По его словам, на данный момент адекватного решения в отношении России, которое обеспечило бы надлежащий уровень защиты данных, нет.
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