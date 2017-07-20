Дума приняла закон об отмене бесплатного провоза багажа для части авиапассажиров



Госдума в четверг, 20 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом для обладателей возвратных билетов сохраняется право бесплатно транспортировать минимум десять килограммов багажа. Авиакомпании обязаны информировать путешественников об условиях перевозки их вещей, подчеркивается в тексте закона.