МИД России одобрил кандидатуру нового посла США

МИД России одобрительно отозвались о Джоне Хантсмане, новом после США.

Замглавы ведомства Сергей Рябков подтвердил в эфире канала «Россия 1», что российские дипломаты дали свое согласие на назначение Хантсмана.

По словам Рябкова, новый американский посол является профессионалом. Он назвал Хантсмана очень опытным человеком со своими твердыми убеждениями.