Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Ульяновские власти предложили "семейный союз" вместо "брака"

Ульяновские политики нашли замену браку
Фото:
Семейный совет Ульяновской области предложил заменить понятие "брак" на "семейный союз", написал в своем твиттере губернатор региона Сергей Морозов.
"Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз", - написал губернатор.
Он также отметил, что "действительно словосочетание "семейный союз" лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность".
Еще 6 источников
Главное Политика Ульяновск
Сергей Морозов
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости