Семейный совет Ульяновской области предложил заменить понятие "брак" на "семейный союз", написал в своем твиттере губернатор региона Сергей Морозов

"Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз", - написал губернатор.

Он также отметил, что "действительно словосочетание "семейный союз" лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность".