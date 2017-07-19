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В Госдуме предложили расширить реновацию на все регионы России
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России, передает РИА "Новости".
"Мной подготовлен уже проект о реновации в Российской Федерации, который будет осенью внесен", — заявила Хованская.
Она отметила, что есть уже несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.
Ранее Конституционный суд России не принял к рассмотрению первую жалобу на закон о реновации.
В пресс-службе суда пояснили, что для обжалования в Конституционном суде "необходимо, чтобы обжалуемый гражданином закон был применен в его конкретном деле и судебное решение по этому делу вступило в силу".
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