СМИ узнали о перестановках в Совфеде



Не менее девяти сенаторов покинут Совет Федерации по итогам региональных выборов, которые пройдут в сентябре. Об этом в среду, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.



Отмечается, что остальным сенаторам, в частности главе комитета по международным делам Константину Косачеву , удалось договориться о продлении сенаторских полномочий.

В 2017 году единый день голосования пройдет 10 сентября. Губернаторские выборы пройдут в 16 субъектах Федерации.