Украинский актер из «Обитаемого острова» и «Стиляг» призвал помириться с Россией



Россия и Украина обязаны помириться, чтобы вооруженный конфликт на Донбассе закончился, заявил актер Алексей Горбунов . Его слова приводит телеканал ТСН.

«У меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится», — посетовал артист.



Горбунов также раскритиковал стоп-листы деятелей искусства, запрещающие российским артистам посещать Украину. «Я против всех списков, я против всего, что приносит геморрой людям, против всех запретов и правил, которые осложняют жизнь людей со всех сторон», — подчеркнул он.







Горбунов — народный артист Украины. Он снялся в таких фильмах, как «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Статский советник», «Охота на пиранью», «12», «Дом Солнца», «Стиляги» и «ПираМММида», а также в дилогии «Обитаемый остров».





В апреле украинский певец Иван Дорн заявил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Его слова раскритиковал, в частности, глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук , а радикалы пообещали срывать концерты музыканта.