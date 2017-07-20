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Жириновский разнес выступивших на "золотой" свадьбе артистов
Депутат Госдумы Владимир Жириновский пристыдил артистов, выступивших на скандальной свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. По мнению политика, деньги на организацию торжества были заработаны нечестным путем.
Комментируя нашумевшую свадьбу, в которой приняли участие Николай Басков, Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили, политик был категоричен. Он призвал звезд отечественного шоу-бизнеса не участвовать в подобных "мафиозных" праздниках.
Видеоролик с критикой Жириновского выложил в Instagram адвокат Сергей Жорин. "Раз нагнали артистов из Москвы – это первый признак того, что свадьба далеко за один миллион долларов, два миллиона – вполне обоснованная цифра", – заявил Владимир Вольфович.
"Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур! Покрываете их. Доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ", – разнес артистов политик. Он добавил, что имеет в виду не только свадьбу дочери судьи Хахалевой, но и все праздники, которые он видел.
По словам Жириновского, знаменитости "пляшут" на свадьбах "воров в законе" и "обслуживают жулье". При этом он заявил, что деньги не пахнут. "Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, всех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и воров. Остановитесь, великие артисты!" – резюмировал политик.
В свою очередь руководитель благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова пригласила Николая Баскова и Валерия Меладзе бесплатно выступить на концерте, проводимом организацией. "Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем", – написала Межова на своей странице в Facebook. Девушка отправила артистам приглашения и теперь ждет от них ответа.
Как писали Dni.Ru, вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.
Напомним, по словам председателя совета судей Краснодарского края Владимира Кисляка, стоимость организации свадьбы не превышает 4,5 миллиона рублей. СМИ ранее сообщали о том, что торжество обошлось семье судьи в сумму два миллиона долларов.
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