

Видеоролик с критикой Жириновского выложил в Instagram адвокат Сергей Жорин . "Раз нагнали артистов из Москвы – это первый признак того, что свадьба далеко за один миллион долларов, два миллиона – вполне обоснованная цифра", – заявил Владимир Вольфович.

"Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур! Покрываете их. Доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ", – разнес артистов политик. Он добавил, что имеет в виду не только свадьбу дочери судьи Хахалевой, но и все праздники, которые он видел.





По словам Жириновского, знаменитости "пляшут" на свадьбах "воров в законе" и "обслуживают жулье". При этом он заявил, что деньги не пахнут. "Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, всех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и воров. Остановитесь, великие артисты!" – резюмировал политик.



В свою очередь руководитель благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова пригласила Николая Баскова и Валерия Меладзе бесплатно выступить на концерте, проводимом организацией. "Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем", – написала Межова на своей странице в Facebook. Девушка отправила артистам приглашения и теперь ждет от них ответа.





Как писали Dni.Ru , вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.

Напомним, по словам председателя совета судей Краснодарского края Владимира Кисляка, стоимость организации свадьбы не превышает 4,5 миллиона рублей. СМИ ранее сообщали о том, что торжество обошлось семье судьи в сумму два миллиона долларов.