Сердюкова не пустили к Путину

По данным телеканала, Путин посетил стенд «Вертолетов России», где его ждал Сердюков. Бывший глава Минобороны попытался поближе подойти к президенту, но ему «так и не дали этого сделать». В итоге они даже не пожали друг другу руки.

Сердюков занимал пост министра обороны в 2007–2012 годах. После своей отставки он стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны. Ему предъявили обвинение в халатности. Следователи заявляли, что на бюджетные деньги была построена дорога к базе отдыха, частично принадлежавшей его зятю. Однако в декабре 2014 года расследование было завершено, а затем его амнистировали на основании боевых заслуг - ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.