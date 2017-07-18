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Голикова: Путин "иногда сердится"
Татьяна Голикова заявила, что российский президент Владимир Путин «иногда сердится» на встречах с ней. Такое заявление глава Счётной палаты сделала в интервью газете «Московский комсомолец».
«Я обычно ему другое отвечаю: «Извините, Владимир Владимирович. Мне бы очень хотелось вас чем-то порадовать, но пока не могу». Он иногда сердится, когда слышит о тех фактах, которые я озвучиваю», - заявила Голикова.
Голикова сделала своё заявление, отвечая на вопрос журналиста о том, как проходят встречи с главой государства, и спрашивает ли у неё Путин о коррупции. Глава ведомства добавила, что за 2016 год было выявлено нарушений на 965,8 миллиардов рублей. Больше всего недостатков было выявлено в работе Росимущества и ликвидированного Федерального космического агентства.
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