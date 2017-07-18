«Я обычно ему другое отвечаю: «Извините, Владимир Владимирович. Мне бы очень хотелось вас чем-то порадовать, но пока не могу». Он иногда сердится, когда слышит о тех фактах, которые я озвучиваю», - заявила Голикова.



Голикова сделала своё заявление, отвечая на вопрос журналиста о том, как проходят встречи с главой государства, и спрашивает ли у неё Путин о коррупции. Глава ведомства добавила, что за 2016 год было выявлено нарушений на 965,8 миллиардов рублей. Больше всего недостатков было выявлено в работе Росимущества и ликвидированного Федерального космического агентства