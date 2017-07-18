Россия усилила позиции в рейтинге «мягкой силы»

Франция стала новым мировым лидером в области «мягкой силы», сменив на первом месте рейтинга США; Россия продемонстрировала существенный рост, поднявшись сразу на несколько пунктов, говорится в новом докладе, опубликованном во вторник. Рейтинг The Soft Power 30 каждый год составляется пиар-фирмой Portland Communications.

В докладе говорится, что прыжок Франции с прошлогоднего пятого места на первое объясняется убедительной победой на выборах президента Эммануэля Макрона , а также «непревзойденной» работой французских дипломатов и тем, как страна воспринимается за рубежом.

Макрон получил мандат на то, чтобы провести важные реформы во Франции, которые позволят стране играть ведущую роль в ЕС и, возможно, приведет к глобальному лидерству в целом, считают авторы доклада.

На второе место поднялась Великобритания, которой помог в этом Brexit, считают авторы документа.

Падение в рейтинге США обусловлено приходом к власти Дональда Трампа и его непопулярными шагами на внешней арене – например, решением по выходу из Парижского соглашения по климату.

«Популистская риторика Трампа девальвирует международные альянсы», - пишут авторы доклада.

Четвертое место заняла Германия, пятое – Канада, шестой стала - Япония.

Существенный рост показала Россия, поднявшись сразу на пять пунктов и опередив Чехию, Венгрию, Бразилию и Турцию. Теперь Россия на 26 строчке. На 25-й – Китай.