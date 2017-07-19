Глава немецкого МИД выступил за постепенную отмену антироссийских санкций

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что постепенная отмена антироссийских санкций имеет смысл. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Focus во вторник, 18 июля.

«В соответствии с решением Европейского союза минские соглашения должны быть выполнены на 100 процентов, прежде чем антироссийские санкции могут быть полностью отменены. Я полагаю, что это невозможно осуществить. Правильнее было бы последовательно отменять санкции, показывая, что нужно двигаться по направлению к миру», — сказал Габриэль.

Кроме того, глава МИД ФРГ выступил за новую политику Берлина по отношению к Москве. Частые встречи с президентом России Владимиром Путиным он объяснил наличием «множества проблем».

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и предусматривает, в том числе, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Москву ответственность за выполнение минских соглашений, а также связывают с этим снятие санкций. В свою очередь Россия напоминает, что является одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.