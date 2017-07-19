Идея о Малороссии станет фоном переговоров по Донбассу в Минске

Заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее тематических подгрупп пройдут в среду в Минске. Безусловно, фоном для переговоров о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе, решении гуманитарных, экономических и политических вопросов мирного урегулирования станет выдвинутая главой самопровозглашенной Донецкой народной республики инициатива о создании государства Малороссия, вызвавшая неоднозначную реакцию как у сторон, вовлеченных в минский переговорный процесс, так и экспертов.



Идея и договоренности





Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.



В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.



Президент Украины Петр Порошенко после обнародования идеи создания Малороссии заявил, что "Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом". По информации его пресс-службы, он также высказал уверенность, что имплементация минских соглашений станет выходом из конфликта в Донбассе.

Однако наиболее актуальным вопросом, возникшим в связи с предложением ДНР, стало возможное влияние проекта о Малороссии на переговорный процесс в минском формате и соотнесение этой идеи с уже имеющимися минскими договоренностями, реализация политической части которых и без того застопорилась.





Западные члены "нормандской четверки", Франция и ФРГ, а также Евросоюз уже назвали идею Малороссии нарушением минских соглашений. По словам полпреда РФ Грызлова, "скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики". "Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления Киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы", — отметил он.



Представитель же Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук заявил, что заявление властей ДНР о создании Малороссии блокирует переговорный процесс в Минске, фактически "ставит крест" на минских договоренностях. Марчук также отметил, что с оценки этого заявления начнется заседание контактной группы в Минске.

Прежние темы



Между тем на очередном заседании в Минске вновь планируется обсудить вопрос о соблюдении режима перемирия в Донбассе, факты его нарушения, разведение сил и средств от линии соприкосновения, выполнение договоренностей по отводу тяжелого вооружения, а также вопросы разминирования.



Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах, провокациях, активизации разведки и перебазировании военной техники.





На фоне продолжающихся обстрелов продолжают поступать сообщения о разрушении инфраструктуры, гражданских объектов и жертвах среди мирного населения. Более 250 мирных жителей были ранены, 56 убиты в Донбассе с начала года, заявил на брифинге в Луганске во вторник первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг . Он уточнил, что из общего количества 76 человек пострадали из-за подрыва на минах и других неразорвавшихся снарядах.

"За последнюю неделю наши коллеги по обе стороны линии разграничения зафиксировали рост количества нарушений режима прекращения огня приблизительно на 20%", — заявил Хуг в Луганске. По его словам, к такому количеству нарушений ведет использование запрещенного минскими договоренностями вооружения, в том числе минометов и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.





Еще один важный вопрос повестки дня заседания контактной группы и ее подгрупп – подготовка к обмену пленными. Ранее представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики. Стороны хотели проработать и привести в надлежащий вид списки для того, чтобы говорить о конкретной дате обмена.



Во время прошлого раунда переговоров представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленными. В ДНР заявили, что делегация республики в гуманитарной подгруппе была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными.



Во вторник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что заявление о создании Малороссии направлено на отвлечение внимания от темы обмена пленными и безопасности в Донбассе.

Вероятно, дискуссии по обмену пленными в среду вновь будут жаркими.